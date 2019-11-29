النجم الساحلي يعلن غياب كوليبالي مع 3 لاعبين أمام الأهلي

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أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، عن تأكد غياب أربعة لاعبين عن الفريق التونسي قبل مواجهة الأهلي مساء الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، غدًا الجمعة، في المباراة الأولي للمجموعة الثانية من دور المجموعات في البطولة القارية.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": " يوسف المساكني وبن عمر تأكد غيابهما عن المباراة وغير جاهزين فنياً بنسبة 100% وصدام بن عزيزة للإيقاف بجانب كوليبالي.

وأضاف: "الأجواء طيبة وجاهزون في مباراة مهمة أمام الأهلي وأول مباراة في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية".

واختتم: "الأهلي والنجم سيكونان في الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا مع كمال احترامي للفرق الأخرى".