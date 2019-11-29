الزمالك يسابق الزمن لتجهيز طارق حامد لموقعة مازيمبي

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كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف طارق حامد، متوسط ميدان الفريق مباراة الأبيض المقبلة أمام مازيمبي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مازيمبي عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عضو مجلس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "طارق حامد يخضع لبرنامج علاجي واليوم سيتم تحديد مشاركته في المباراة أم لا".

وأشار: "اللاعب يشتكي من الخلفية ومعه تقرير من منتخب مصر بذلك، وهو إضافة قوية للزمالك، وساسي جاهز هو وباقي اللاعبين".

وواصل: "الكل مركز جدًا في المباراة يوجد تحفيز من مجلس الإدارة، ومرتضى منصور يتواصل معنا كل يوم".