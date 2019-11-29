برنامج الغذاء العالمي: الاضطرابات شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يؤثر على عمليات المنظمة

قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، إنه بسبب استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في مدينة "بيني" أحد النقاط الساخنة لوباء أيبولا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اضطر برنامج الغذاء لنقل موظفيه غير الضروريين جوا إلى مدينة جوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو على بعد 360 كيلومترا إلى الجنوب.

وأضاف المتحدث باسم البرنامج، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف، أن العنف واسع النطاق الذي اندلع في "بيني" في 20 نوفمبر الجاري دمر ممتلكات الأمم المتحدة وألحق الضرر بها وعجل بقرار إعادة نشر الموظفين غير الأساسيين مؤقتا، لافتا إلى أن حوالى 200 من الموظفين التابعين للأمم المتحدة هناك توجهوا في قوافل إلى مطار بينى حيث تم نقل معظمهم إلى مدينة جوما.

وأوضح أن الأشخاص الذين تم نقلهم يشملون نحو 18 موظفا من موظفي البرنامج غير الأساسيين بينما لا يزال هناك فريق أساسي يضم موظفي الأمن واللوجستيات والتخزين والإدارة في بيني، مشيرا إلى أنهم سيعودون إلى المدينة عندما يسمح الوضع الأمني هناك بذلك.

وقال إن البرنامج أوقف أنشطته للاستجابة لفيروس إيبولا مؤقتا؛ نظرا لانعدام الأمن المتزايد في المنطقة، بما في ذلك توزيعات الأغذية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المنظمة تبقى جاهزة للعمل وعلى استعداد للرد على أي طلب للحصول على الدعم.