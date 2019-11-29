أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه متفائل بتحقيق فريقه، نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب أمام مازيمبي غدا السبت بدوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مازيمبي عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أنور، في تصريحات تلفزيونية، فجر اليوم الجمعة، عبر قناة "ام بي سي مصر": "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، سواء المحترفين كلهم دوليين، وتعودوا على هذه الأجواء"

وأضاف: "هناك هدوء وتركيز، إفريقيا مختلفة عن الدوري، ومتفائل بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك تعوضهم عن خسارة إنبي، فهي مباراة غريبة، ولكن هذا وارد في كرة القدم، لكن الفرق الكبيرة تتجاوز هذه المراحل بسرعة".