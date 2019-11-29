مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في كندا

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لقي سبعة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة خفيفة في شرق كندا.

ونقلت قناة سي بي سي التلفزيونية الكندية هذا الخبر عن سلطات أمن وسائل المواصلات الكندية اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لكندا.

قبل ذلك كان متحدث باسم الشرطة في كنجستون قال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه ليس هناك أدلة تشير إلى سبب الحادث، وأن التحقيقات تجري على قدم وساق.

وأوضح المتحدث أن الطائرة وهي من طراز بايبر بي إيه – 32 من النوع الصغير وتسع ستة مقاعد بخلاف مقعد قائدها.

ويقول المحققون إن الطائرة انطلقت يوم أمس الأربعاء (بالتوقيت الحلي) من مطار إقليمي شمالي تورنتو وتحطمت قبل كيلومترات قليلة من مطار هبوطها في كنجستون.

وأضافت محطة سي بي سي التلفزيونية أن المنطقة كانت تتعرض لرياح قوية في ذلك الوقت.