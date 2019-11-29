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تركيا ترحل مقاتلين إرهابيين بلجيكيين اثنين

تركيا
تركيا
إسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 6:23 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 6:23 م

رحلت تركيا اليوم الجمعة مواطنين بلجيكيين اثنين إلى بلدهما .

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن عملية الترحيل عبر تويتر، واصفة المشتبه فيهما بأنهما "مقاتلان أجنبيان".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وكانت تركيا قد رحلت ما مجموعه 15 مقاتلا إرهابيا أجنبيا –من بينهم مواطنون ألمان وأمريكان- منذ 11 نوفمبر عندما أعلنت أنقرة بدء الترحيلات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس الخميس أنه سوف يتم ترحيل 11 شخصا آخر من مقاتلي تنظيم "داعش" إلى فرنسا "بحلول بداية كانون أول/ديسمبر المقبل".

وجرى القبض على هؤلاء الـ11 الذين لم تُعرف خلفياتهم بعد، في سورية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية في وقت سابق بأن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة مختلفة في انتظار ترحيلهم من مراكز الترحيل التركية.

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