ضبط 28 ألف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بالإسكندرية

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت قيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، قائد سيارة "فطاس" أثناء سيره في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، غربي المحافظة؛ لتجميعه 28 ألف لتر "سولار" دون التعاقد مع الجهات المختصة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام السائق بتجميع السولار لبيعه أزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، مستفيدًا من فارق الأسعار؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات واستهداف السائق، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانِ العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.