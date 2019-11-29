وصلت قيمة طلبات الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى 166 مليار ريال (3ر44 مليار دولار) مع انتهاء اكتتاب الأفراد في الطرح أمس وقبل 5 أيام من انتهاءالمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما يزيد بمعدل 7ر1 مرة عن قيمة الحصيلة التي تستهدفها الحكومة من الطرح .

وبحسب شركة "سامبا كابيتال" السعودية إحدى الشركات التي تدير الطرح العام الأولي لأرامكو، وصل إجمالي عدد طلبات الأفراد الذين تقدموا للاكتتاب في طرح أرامكو إلى 9ر4 مليون فرد بما قيمته الإجمالية 4ر47 مليار ريال. في الوقت نفسه وصلت قيمة طلبات الاكتتاب التي قدمتها المؤسسات والهيئات إلى 9ر118 مليار ريال وذلك قبل غلق باب تقديم طلبات الاكتتاب بنهاية يوم عمل الأربعاء المقبل.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤسسات الاستثمارية غير السعودية قدمت نحو 5ر10% من إجمالي قيمة الاكتتاب. وتستهدف الحكومة السعودية جمع أكثر من 25 مليار دولار من خلال بيع 5ر1% من إجمالي أسهم أرامكو التي تتراوح قيمتها السوقية بين 6ر1 و7ر1 تريليون دولار.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت مع إطلاق الطرح العام تخصيص 1% من أسهم أرامكو لاكتتاب المؤسسات والهيئات وتخصيص 5ر0% لاكتتاب الأفراد السعوديين.

ويعد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو محورا رئيسيا لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المعروفة "رؤية المملكة 2030" من أجل تغيير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وجذب الاستثمار الأجنبي وتقليص الاعتماد على عائدات تصدير النفط.