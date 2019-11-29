الزمالك: هل تكون مباراة مازيمبي الأخيرة لميتشو؟ لا نتعامل بالقطعة

أجاب حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الكونغو الديمقراطية على إمكانية أن تكون مباراة مازيمبي هي الأخيرة لميتشو المدير الفني، حال حقق الفريق الأبيض نتيجة سلبية، يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أنور "لا بالطبع، الزمالك لا يتعامل بالقطعة مع مدربيه، التركيز الإعلامي معنا طبيعي، عندما فاز ميتشو بكأس مصر، أشاد الجميع به، ومع الإخفاق قيل إن الزمالك انخدع بهذا المدرب".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر) "عندما نختار مدير فني، نراعي سيرته الذاتية، ميتشو له اسمه جيد في إفريقيا ودرب أندية ومنتخبات عديدة، واستهل مشواره معنا بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز بنتيجة لم يحققها أي فريق آخر في مصر".

وأتم تصريحاته "للأسف نتعامل مع أي شخص إما برفعه للسماء أو نخسف به الأرض، ميتشو متواجد ويؤدي عمله جيدا، ومجلس الإدارة يسانده، لأننا نراعي مصلحة الفريق واستقراره".