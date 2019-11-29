الرئيس المجري يغادر القاهرة

غادر رئيس المجر يانوش أدير القاهرة، اليوم الجمعة، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.



وقد أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس المجري تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ، والتعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية عبر تنفيذ مشروع تمويل وتوريد 1300 عربة قطار بالتعاون مع روسيا ، بالاضافة الي تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه والاستفادة من مواردها والتعاون في مجال الزراعة والري والطاقة.



كما تناولت المحادثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية وكيفية التوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول ، بالاضافة الي مكافحة الإرهاب والتأكيد علي قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد والأسباب.