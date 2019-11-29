وزيرة الثقافة تحضر حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقاقة، دار الأوبرا المصرية؛ لحضور حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وتختتم مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

ويقام حفل الختام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

ويشهد حفل الختام الإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية الأربعة: المسابقة الدولية التى يتنافس بها 15 فيلمًا منها الفيلم المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، والتي تتضمن جوائز الهرم الذهبي والهرم الفضي والهرم البرونزي، وجائزتي أفضل ممثل وممثلة، بالإضافة إلى جوائز مسابقتي آفاق السينما العربية، التي يتنافس فيها 12 فيلمًا، ومسابقة أسبوع النقاد التي يتنافس فيها 7 أفلام دولية، ومسابقة سينما الغد يتنافس 20 فيلمًا.



