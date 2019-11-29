الزمالك يبرر عدم حضوره لحفل مازيمبي

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم حضور فريقه لحفل مازيمبي بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مازيمبي عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أنور، في تصريحات تلفزيونية، فجر اليوم الجمعة، عبر قناة "ام بي سي مصر": "لم نحضر احتفالية مازيمبي، لأننا وصلنا يوم الأربعاء ولحين الانتهاء الغداء والتوجه إلى الملعب لخوض التدريب كانت الاحتفالية انتهت".

وأوضح عضو مجلس الزمالك: "لم يكن هناك اي شئ يمنعنا من حضور الاحتفالية سوى ما قلته، كنا نتمنى الذهاب للاحتفال معهم فهم نادي كبير ويمتلك شعبية كبيرة هناك وإفريقيا ايضًا".