وصول إنتاج أمريكا من النفط إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي قدره 46ر12 مليون برميل يوميا مقابل 4ر12 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج النفط الخام خلال أيلول/سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 4ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات التفصيلية لإدارة معلومات الطاقة، فقد تراجع إنتاج حقول خليج المكسيك خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7ر5% شهريا إلى 9ر1 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج حقول تكساس بنسبة 4ر1% إلى 23ر5 مليون برميل يوميا وتراجع إنتاج نورث داكوتا بنسبة 8ر2% إلى 4ر1 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5ر1% شهريا.