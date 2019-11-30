مواصلات مجانية في هانوفر للتشجيع على التخلي عن السيارات الخاصة

قررت السلطات الألمانية أن تسير غدا السبت جميع رحلات القطارات الإقليمية والحافلات في منطقة هانوفر بولاية سكسونيا السفلى غربي البلاد بصورة مجانية بمناسبة أيام السبت السابقة على أعياد الميلاد المسيحية والمعروفة بأيام ظهور المسيح الثاني.

وتسعى السلطات من خلال ذلك إلى تشجيع المواطنين على التخلي عن سياراتهم في يوم السبت الأول المسمى يوم الظهور الأول، والذي تغص فيه شوارع المدن بالسيارات الخاصة عادة.

وتقصد مدينة هانوفر بهذه التجربة الموسعة أيضا جمع المعلومات عن التحول المروري الذي يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.

ويتوقع أن تكلف هذه الفعالية حوالي 600 ألف يورو – حيث يبلغ التخلي عن قيمة التذاكر وحدها 365 ألف يورو.

وتبدأ هذه الفعالية في منتصف هذه الليلة وتنتهي في الخامسة من صباح الأحد.

وليست مدينة هانوفر الوحيدة بين المدن الألمانية التي تسير وسائل مواصلات مجانية في هذا اليوم على مستوى المسافات القريبة، حيث تفعل الشيء نفسه مدينة مونستر في ولاية شمال الراين ويستفاليا ومدينة كارلسروه في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي البلاد، وذلك في المسافات القريبة في محيط تلك المدن.

تزداد كثافة حركة الحافلات والقطارات المحلية في هانوفر وحولها خلال هذا السبت الاحتفالي سنويا بما يعادل 50 % أكثر من المعتاد كما أن العديد من الخطوط تزيد من معدل تحركاتها أيضا.

وتغلق بعض الطرق أمام السيارات الخاصة حتى تتمكن الحافلات العامة والقطارات الإقليمية من الحركة بسهولة.

واعتبر اتحاد المدن والقرى في ولاية سكسونيا السفلى هذه الفعالية "إشارة خاطئة تماما"، مؤكدا أن هذا يغري الناس بأن من الممكن أن تطبق فكرة مجانية التنقل في المسافات القريبة – لكن الأمر ليس كذلك.

وأضاف الاتحاد أنه فضلا عن ذلك فإن المواصلات المجانية في المدن يتم تمويلها من دافعي الضرائب في المنطقة – كما أن العديد من القرى ينقصها الحافلات والقطارات بشدة أكبر.