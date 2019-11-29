السفير المصري في روسيا يستقبل باحثين مهتمين بالدراسات العربية والشرق أوسطية بالجامعات الروسية

استقبل السفير "إيهاب نصر" سفير جمهورية مصر العربية في روسيا مجموعة من باحثي الماجستير والدكتوراه الروس المهتمين بالدراسات العربية والشرق أوسطية في عدد من الجامعات الروسية.

وقدم السفير المصري عرضاً موجزاً لتاريخ العلاقات المصرية الروسية، مع الإشارة إلى الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية في السنوات الخمس الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات.

كما حرص السفير نصر على الإجابة عن تساؤلات الباحثين الروس، والتي عكست فهماً عميقاً للعلاقات المصرية الروسية، وكذا التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

كما استعرض السفير المصري أبرز النتائج التي تمخضت عنها قمة روسيا- أفريقيا، والمنتدي الاقتصادي الذي عُقد على هامشها برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري والروسي، مثمناً النتائج التي تمخضت عنها القمة والمنتدي.