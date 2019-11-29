مجلس الولايات الألماني يوقف مبدئيا الخطط الرامية إلى تنفيذ حزمة المناخ

أوقف مجلس الولايات في ألمانيا مبدئيا خططا من حزمة حماية المناخ كان الائتلاف الحاكم أعدها من أجل التخفيف عن ا لمواطنين وتشجيعهم على اتباع إجراءات حماية المناخ.

ويتعلق القرار بعدة أمور منها رفع قيمة بدلات المترددين بين المنزل ومقر العمل في وسائل المواصلات العامة وتخفيض سعر التذاكر لركاب القطارات ودفع بدلات مقابل تجديد وإصلاح المساكن.

ودعا مجلس الولايات اليوم الجمعة، في برلين بالإجماع لجنة الوساطة إلى أن تجد حلا في كل من مجلس النواب "بوندستاج" ومجلس الولايات " بوندسرات / قبل حلول أعياد الميلاد لهذا العام.

في الوقت ذاته تم تنظيم موجة أخرى من الاحتجاجات التي قامت بها حركة حماية المناخ "أيام جمع من أجل المستقبل" حيث شارك فيها مئات الآلاف سواء في ألمانيا أو في أنحاء كبيرة من العالم.

وقال منظمو هذه الفعاليات إن حوالي 520 مدينة في سائر أنحاء ألمانيا شهدت مظاهرات لحوالي 630 ألف من الشباب اليوم.

وذكر هؤلاء أن برلين وحدها شهدت مظاهرة شارك فيها حوالي 60 ألفا بينما تحدثت الشرطة عن عدة عشرات آلاف من المتظاهرين.

وفي هامبورج قال منظمو الاحتجاجات إن 55 ألفا شاركوا فيها بينما قالت الشرطة إن عدد المشاركين بلغ 30 ألفا.