مسئول فرنسي ينفي مسؤولية داعش عن تحطم مروحيتين للجيش في مالي

نفى رئيس أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا ليكوينتر اليوم (الجمعة) مسئولية تنظيم داعش الإرهابي عن تحطم مروحيتين فرنسيتين في مالي.

وقال ليكوينتر ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "المروحيتين التابعتين للجيش الفرنسي اللتين سقطتا في مالي يوم (الثلاثاء) الماضي لم تتعرضا للنيران من قبل عناصر تنظيم داعش".

وأكد المسؤول العسكري الفرنسي عدم وجود أي نية لبلاده الانسحاب من مالي، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم من حلفائها، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل عن صحة الأنباء التي أفادت بسقوط مروحيتين تابعتين للجيش الفرنسي من عدمه.

وكانت الجماعة التابعة لتنظيم "داعش" والتي تطلق على نفسها اسم "ولاية غرب إفريقيا" قد أعلنت أمس الخميس، أنه وراء تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي، ما أسفر عن مقتل 13 جنديا فرنسيا، قائلة : "إن طائرتي الهليكوبتر اصطدمتا بعد أن انسحبت إحداهما بسبب إطلاق أفراد الجماعة النار عليها".