مشتريات الجمعة العظيمة في فرنسا تتحول إلى احتجاج ضد أمازون

بينما يصطف المتسوقون في الولايات المتحدة للاستفادة من خصومات الجمعة العظيمة، نظم ناشطون في فرنسا اعتصاما خارج مقر شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ومركزها للخدمات اللوجيستية بالبلاد للتنديد بهذه المناسبة الدخيلة على فرنسا والواردة من أمريكا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن العشرات من المناهضين للرأسمالية والناشطين في مجال الحفاظ على البيئة نظموا احتجاجا خارج مقر الشركة في كلينشي بشمال غربى باريس وعرقلوا بشكل مؤقت مركزين للخدمات اللوجيستية في شمال فرنسا وليون قبل أن يتم تفريقهم من جانب الشرطة.

وألقى الناشطون باللائمة على أمازون باعتبارها رمزا لحلول الجمعة العظيمة في فرنسا، وتعزيز النزعة الاستهلاكية، حيث يقولون إنها تساهم في الإضرار بكوكب الأرض.

وتتبع شركات التجزئة الأوروبية العادة الأمريكية بجعل الجمعة العظيمة وهي اليوم التالي على عيد الشكر الأمريكي بداية موسم التسوق في العطلات.

وكان الاتجاه قد وصل في بداية الأمر إلى المملكة المتحدة في بداية العقد عندما تجاوبت السلاسل المحلية لخصومات أمازون في فترة ما بعد عيد الشكر وبعد ذلك انتقلت إلى القارة الأوروبية. وعزز تجارة التجزئة في فرنسا وألمانيا مشاركتهم خلال السنوات القليلة الماضية.