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توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين تايلاند وهونج كونج

بانكوك - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:17 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:17 م

شهدت الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام ونائب رئيس وزراء تايلاند سومكيد جاتوسريبيتاك، اليوم الجمعة توقيع 6 اتفاقيات تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في العاصمة التايلندية بانكوك تتضمن اتفاقية لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين والوصول به إلى 20 مليار دولار في العام المقبل إلى جانب إقامة منطقة تجارة حرة بينهما.

كما تتضمن الاتفاقيات، التعاون في مجالات سلاسل الإمدادات والشركات التابعة للدولة والعلاقات المالية والمشروعات الإبداعية والمشروعات الناشئة.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلندي إن بلاده تستهدف تعزيز علاقات أسواق المال مع هونج كونج مثل التسجيل المشترك في بورصتي البلدين.

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