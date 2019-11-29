محتجون حول العالم يعيدون حالة الطوارئ المناخية إلى الذاكرة بالمظاهرات

احتشد المحتجون المعنيون بالمناخ في مدن من أستراليا إلى أوروبا اليوم الجمعة مشيرين إلى "حالة الطوارئ المناخية" التي أعلنها نواب البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة من انعقاد قمة كبرى حول المناخ في مدريد.

وتشارك أكثر من 2400 مدينة في 157 دولة في المظاهرات حول العالم، بحسب شبكة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".وتأتي الاحتجاجات بعدما صوت نواب البرلمان الأوروبي أمس الخميس لصالح إعلان "حالة طوارئ مناخية وبيئية" في أوروبا.

وتحث هذه الخطوة المفوضية الأوروبية على تنظيم أنشطتها من أجل الحد من زيادة احترار الأرض دون 5ر1 درجة مئوية.

وبينما حازت جهود الاتحاد الأوروبي على الإشادة من البعض مثل ناشطة المناخ جريتا تونبرج، شبه الفرع الألماني لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" أفعال البرلمان الأوروبي برجال إطفاء يصرخون: "هذا حريق!".

وأعلن الفرع الألماني للحركة تتنظيم مظاهرات في أكثر من 500 مدينة بالبلاد. وسجل نحو 50 ألف شخص مشاركتهم في المظاهرة في برلين.

وشهدت إيطاليا احتجاجات بشأن المناخ في 138 مدينة، من بينها مراكز حضرية كبرى مثل روما وميلانو وتورين ونابولي وباليرمو حسبما أفاد الفرع الإيطالي لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وقال منظمو الاحتجاجات في بيان: "نخرج إلى الشوارع للمرة الرابعة في يوم الجمعة البيضاء"، مستنكرين اليوم الذي تقدم فيه متاجر التجزئة العالمية تخفيضات. وأضافوا "تقدم العلامات التجارية الكبرى تخفيضات على السلع الاستهلاكية لتشجيعنا على شراء أشياء لا نشتريها عادة. نحتاج إلى تغيير هذا النموذج غير القابل للاستمرار".

وأضافوا: "إننا نتظاهر أيضًا قبل انعقاد الدورة 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد لإدانة تقاعس جميع حكومات العالم وترددها في اتخاذ اجراءات بشأن المناخ".

وتم تحديد مواعيد لحوالي 135 احتجاجا بشأن المناخ وإضرابات مدرسية اليوم الجمعة في جميع أنحاء السويد، من كيرونا في أقصى الشمال إلى هيلسينجبورج ومالمو في الجنوب.