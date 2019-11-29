ثبت البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي "دون تغيير"، واختار الحفاظ على حيز لخطة عمل بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين هذا العام لدعم اقتصاد تأثر بالتوترات التجارية العالمية.

جاء قرار تثبيت سعر الفائدة بعد شهر تقريبا من خفض سعر الفائدة إلى 25ر1 في المئة في ثاني تخفيض للسعر في ثلاثة أشهر فقط، كما توقع جميع المحللين الـ27 الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وسيعلن البنك المركزي عن تحديثات ربع سنوية حول النمو وتوقعات التضخم في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعد أن توقع نموا سابقًا بنسبة 2ر2 ٪ لعام 2019 و 5ر2 ٪ لعام 2020.