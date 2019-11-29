 البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25% - بوابة الشروق
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البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25%

البنك المركزي الكوري الجنوبي
البنك المركزي الكوري الجنوبي
سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:31 ص

ثبت البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي "دون تغيير"، واختار الحفاظ على حيز لخطة عمل بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين هذا العام لدعم اقتصاد تأثر بالتوترات التجارية العالمية.

جاء قرار تثبيت سعر الفائدة بعد شهر تقريبا من خفض سعر الفائدة إلى 25ر1 في المئة في ثاني تخفيض للسعر في ثلاثة أشهر فقط، كما توقع جميع المحللين الـ27 الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وسيعلن البنك المركزي عن تحديثات ربع سنوية حول النمو وتوقعات التضخم في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعد أن توقع نموا سابقًا بنسبة 2ر2 ٪ لعام 2019 و 5ر2 ٪ لعام 2020.


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