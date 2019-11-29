البرلمان الألماني يقر موازنة 2020 بنفقات قياسية

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أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2020، بنفقات بلغت قيمتها 362 مليار يورو.

ووافق البرلمان على الموازنة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث أيدها 371 نائبا، وصوت ضدها 270 آخرين. ولم يمتنع أحد من النواب، البالغ عددهم 641 نائبا، عن التصويت.

وارتفعت النفقات مقارنة بموازنة هذا العام بمقدار نحو 6ر5 مليار يورو، لتصل إلى مستوى قياسي.

ويعتزم الائتلاف الحاكم إنفاق المزيد من الأموال على الشؤون الاجتماعية وحماية المناخ والنقل والدفاع.

ورغم خفوت النشاط الاقتصادي وتراجع نمو الإيرادات الضريبية، تمسكت الحكومة بعدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة.

وفي الوقت نفسه، تنص الموازنة الجديدة على ضخ استثمارات بقيمة 9ر42 مليار يورو في توسيع وبناء الطرق وخطوط السكك الحديدية وتمهيد طرق جديدة للدراجات وتحسين دور الحضانة والمدارس الرقمية وتطبيق أولى القرارات المتعلقة بحزمة حماية المناخ.

كما تخصص الحكومة في الموازنة الجديدة برامج دعم لتغيير وسائل التدفئة القديمة بوسائل تعتمد على الطاقة المتجددة وإنشاء المزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.