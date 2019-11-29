 شركة «اندي جو» الهندية للطيران تواجه مشكلات في المحركات هذا العام - بوابة الشروق
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شركة «اندي جو» الهندية للطيران تواجه مشكلات في المحركات هذا العام

نيودلهي - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 2:14 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 2:14 م

تستخدم شركتا "اندي جو" و"جو إيرلاينز" الهنديتان للطيران نفس نوع المحرك، الذي صنعته شركة "برات آند ويتني" وهو عرضه لأن يتوقف خلال منتصف الرحلة.

لكن شركة "اندي جو،التي تعد واحدة من أكبر زبائن شركة "إيرباص اس.إي"، هي الشركة الوحيدة التي تواجه مشكلات في المحركات التوربينية هذا العام، مما أثار تدقيقا شديدا من جانب المديرية العامة للطيران المدني الهندية.

ويمكن أن يكون السبب مرتبطا بطريقة تحليق الطائرات التابعة لشركة الطيران منخفضة التكاليف.

وقالت المديرية العامة الهندية للطيران المدني لشركة "إنتر جلوب افييشن" مالكة شركة "اندي جو" إن الممارسات المتعلقة بزيادة سرعة طائرات "إيه.320" الجديدة بدفع كامل بعد الإقلاع يمكن أن يضعف المحركات، طبقا لما ذكرته مصادر مطلعة على بالقضية.

وعلى العكس، تستخدم شركة "جو إير" وهي رابع أكبر شركة طيران هندية، من حيث حصة السوق، ما يسمى بتوجه يطبق دفعا أقل، طبقا للمصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائهم.

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