 ميركل تعتزم لقاء ترامب على هامش قمة الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميركل تعتزم لقاء ترامب على هامش قمة الناتو

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 1:43 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 1:43 م

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء المقبل في لندن، حسبما أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة في برلين.

ولم تذكر ديمر بيانات عن الموضوعات التي ستدور حولها المحادثات.

يُذكر أن المرة الأخيرة التي التقت فيها ميركل بترامب كانت على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية.

وستنعقد قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف.

وقبل بدء القمة، تلتقي ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات حول الأوضاع في سوريا.

يُذكر أن القوات التركية توغلت في التاسع من أكتوبر الماضي في شمال سوريا لمقاتلة وحدات الحماية الشعبية الكردية، التي تصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية. وتعتبر الحكومة الألمانية العملية العسكرية التركية مخالفة للقانون الدولي.


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