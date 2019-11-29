رئيس لجنة التحقيقات الروسية يبحث مع مسؤولين سوريين قضايا مكافحة الإرهاب



بحث رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الجمعة، قضايا مكافحة الإرهاب مع المسؤولين السوريين في دمشق، كما زار قاعدة حميميم لمتابعة ملف الجرائم ضد العسكريين الروس في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن باستريكين خلال زيارة عمل قام بها مؤخرا إلى سوريا، أجرى مباحثات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير العدل السوري هشام الشعار.

وأضافت بيترينكو، أن الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والتواصل المباشر بين هيئات حماية القانون في البلدين من أجل تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيق في الجرائم التي تحمل طابعا إرهابيا.

وتابعت أن الطرفين أشارا إلى أن جهدا كبيرا تم تنفيذه في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أن سوريا شهدت خطوات هامة على طريق تعزيز السلطة الشرعية في أراضيها.