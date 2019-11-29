رئيس الوزراء العراقي يعتزم تقديم استقالته إلى مجلس النواب

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية.

وقال عبد المهدي - في بيان رسمي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم والتي دعت مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه"، مؤكدا أنه استجابة لهذه الدعوة سيرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه سبق وأن طرح هذا الخيار (الاستقالة) علنًا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب العراقي.