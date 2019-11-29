فاز الفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني، وذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم المشارك بالمسابقة الدولية، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول "سايما" وهي أم ترعى طفلتها الوحيدة "أيسا" المُصابة بمرض السرطان، وتخوض معها رحلة علاجها وألمها بصبرٍ وابتسامة وبأمل في غدٍ قد يأتي ومعه معجزة الشفاء.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا، فيما شارك في عضويتها؛ الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو الذي فاز فيلمه "مزمن" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي الفائز بجائزتين جولدن جلوب، و5 جوائز دافيد دي دوناتيلو.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.