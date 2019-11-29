 فايلر يجتمع بربيعة للتأكد من جاهزيته لخوض مباراة النجم - بوابة الشروق
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فايلر يجتمع بربيعة للتأكد من جاهزيته لخوض مباراة النجم

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 12:00 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 12:01 م

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس الخميس وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي.

واطمأن فايلر على جاهزية ربيعة الذي ظهر بشكل قوي في مران الفريق الرئيسي أمس، وهو ما أكد تعافيه تماما من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها في مران أمس الأول الأربعاء.

وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة النجم الساحلي التونسي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس.


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