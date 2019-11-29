ممثل وزارة خارحية مالطا وسفير مالطا يشهدان مناظرة شبابية

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شهدت "general director of Foreign Affairs ministry Malta" ممثل وزارة خارجية مالطا ماريا كاليا وسفير مالطا بالقاهرة تشارلز سلطانه اليوم "الجمعة" المناظرة الشبابية حول " تأثير الشباب الايجابي في منطقة المتوسط " التي نظمتها مؤسسة انا ليندا للحوار بين الثقافات بحضور مديرها التنفيذي نبيل الشريف.

واكدت "ماريا كاليا" أهمية دور مؤسسة انا ليندا في دعم الحوار خاصة بين الشباب في منطقة المتوسط .

وأشارت إلي أهمية تبادل الأراء والحوار بين الشباب ، مستعرضة العديد من الفعاليات التي اقيمت في اطار برنامج صوت شباب المتوسط.

كما لفتت إلى ضرورة العمل المستمر من أجل تحقيق أهداف مؤسسة انا ليندا من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم دور الشباب في منطقة المتوسط.

ومن جانبه ، اكد سفير مالطا بالقاهرة أهمية برنامج صوت شباب المتوسط ، معربا عن سعادته بحضور المناظرة في الإسكندرية ،مشيدا بما قدمه الشباب من مناقشات حول المشاركة الفاعلة في المجتمع.

ومن جانبه ، أكد نبيل الشريف اهمية أهداف المؤسسة في تحقيق الحوار والتواصل والتفاهم بين الثقافات.

وقال ان مالطا تعد شريكا هاما في برنامج صوت شباب المتوسط التي تهدف الي دعم التواصل والحوار بين الشباب في منطقة المتوسط.

وشارك شباب " ماك كلوب" لتنمية المجتمع في المناظرة التي جاءت حول أهمية دور الشباب في المشاركة المجتمعية الفعالة وتهدف الي خلق بيئة حوار ومناقشة، وتحدثوا عن مشاركة الشباب في منطقة الشرق الاوسط.

وفي ذات السياق اوضح الرئيس التنفيذي ل "ماك كلوب" "محمد البيار" اهمية برنامج صوت المتوسط ،مشيرا الي انه مشروع إقليمي يهدف الي نشر ثقافة الحوار ، بما يخلق التفاهم والتقارب بين الثقافات.

واضاف ان ذلك يعزز من دور الشباب في خدمة المجتمع في كافة الجوانب.

و من الجدير بالذكر أن " ماك كلوب" هي مؤسسة مجتمعية اطلقت العديد من البرامج واقامت المشروعات في مجالات؛ تعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام، تمكين المرأة، حماية الطفل، حماية التراث الثقافي والوعي الصحي والبيئي.