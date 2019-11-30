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أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، أن مباراة فريقه أمام الأهلي، كانت صعبة للغاية.

وفاز النجم الساحلي على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية، الفوز تطلب منا المجهود، الخصم ليس بالسهل".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بما حققناه، كنت مدرب الأهلي السابق، ولكن الآن أقود النجم الساحلي".

وواصل: "في عالم كرة القدم تحتاج للفوز، أنا أدرب فريق يتحلى بروح التنافسية وسعيد جدا بتواجدي معهم".

وأتم: "أي فريق إذا أراد أن يفوز بلقب عليه أن يبدأ بانتصار، فوز اليوم مهم جدا وعلينا نجهز أنفسنا للمباراة المقبلة".