أعلن أرسنال الإنجليزي إقالة يوناي إيمري من منصب المدير الفني للفريق بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا، والتي امتدت لـ 7 مباريات دون تحقيق انتصار واحد.

وينتظر اثنان آخرين في الدوري الإنجليزي مصيري يوناي إيمري، وهما ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون ومانويل بيليجريني، المدير الفني لوست هام يونايتد.

إيفرتون يبحث عن بديل سيلفا

يقف ايفرتون على بعد مركزين فقط من منطقة الهبوط، اذ خسر سبع مرات في آخر عشر مباريات، ويتعين عليه خوض سلسلة من المباريات الصعبة يستهلها على ارض ليستر سيتي الثاني الاحد.

وضم فريق المدرب ماركو سيلفا مطلع الموسم فابيان دلف من مانشستر سيتي، والنيجيري أليكس ايوبي من ارسنال والايطالي مويز كين من يوفنتوس، لكنه عانى وسجل 13 هدفا فقط طوال الموسم.

وسرت تكهنات حول عودة المدرب الناجح سابقا مع ايفرتون الاسكتلندي ديفيد مويز الى ملعب "جوديسون بارك".

وغرد لاعب ايفرتون السابق مايكل بال هذا الاسبوع ان لا أمل باستمرار ابن الثانية والاربعين، في ظل المواجهات الصعبة التي تنتظره ضد ليفربول، تشلسي وعملاقي مانشستر.

كتب "يعرف سيلفا انه راحل. اللاعبون يعرفون والجماهير ايضا".

تابع "نعم من الصعب استقدام احدهم في ظل هذا الكابوس من المباريات السلبية، لكن الجماهير بحاجة للأمل. يحتاج اللاعبون لانطلاقة وافكار جديدة، ومنحنا فرصة لالتقاط النقاط".

- بيليجريني واختبار تشيلسي –

ولم يفز فريق المدرب مانويل بيليجريني منذ سبتمبر في مختلف المسابقات، وتقهقر في ترتيب الدوري بعد بداية طيبة.

يخوض صاحب المركز السابع اختبارا صعبا على ارض تشلسي المتألق. نجح لاعبو المدرب فرانك لامبارد بتشكيلته الشابة بتحقيق الفوز 6 مرات في آخر سبع مباريات.

تعليقا على مستقبله، قال بيليجريني (66 عاما) الذي اشرف سابقا على مانشستر سيتي "لا نتحدث عن هذا الموضوع. يجب ان تكون واضحا بما تقوم به، مباراة بعد مباراة".

تابع "كرة القدم تتغير دوما. نعمل للفوز على تشلسي وبعدها سنرى النتيجة".

وتحمل حارس المرمى الاسباني روبرتو عبئا كبيرا، وكان مسؤولا عن الاهداف التي دخلت مرماه خلال الخسارة الاخيرة على ارضه ضد توتنهام.

ويعاني الحارس الاساسي البولندي لوكاس فابيانسكي من الاصابة، لكن بيليغريني لم يضمن بقاء روبرتو في تشكيلته ما يعني ان الحارس الثالث ديفيد مارتن قد يحصل على فرصة اللعب.

وبعد تعادله مع ضيفه نابولي الايطالي 1-1 وتأجيل تأهله الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا حتى الجولة الاخيرة، يستقبل ليفربول المتصدر برايتون الثاني عشر السبت.

ويقدم لاعبو المدرب الالماني يورجن كلوب موسما بالغ الروعة، ففازوا 12 مرة من اصل 13 مباراة، وهو الفريق الوحيد لم يخسر بعد ما جعله يحلق بالصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

أما مانشستر سيتي ومدربه الاسباني بيب جوارديولا، فيحل على نيوكاسل يونايتد الرابع عشر، وذلك بعد تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك الاوكراني 1-1 في دوري الابطال التي ضمن تأهله الى دورها ثمن النهائي.