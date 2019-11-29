جوارديولا وكلوب ينضمان لقاعة مشاهير اتحاد مدربي الدوري الإنجليزي

أعلن اتحاد مدربي الدوري الإنجليزي انضمام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول إلى قاعة مشاهيره بصحبة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي مساء أمس الخميس.

وتم تكريم كلوب، الذي قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي في حفل العشاء الذي أقامه الاتحاد بهذه المناسبة في مانشستر تقديرًا للإنجازات التاريخية التي حققها في عالم كرة القدم حتى الآن.

من جانبه، علق كلوب على تكريمه من قبل الاتحاد قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذا التكريم. لقد جئت إلى إنجلترا قبل أربع سنوات واستمتعت بكل لحظة لي هنا. إنه لأمر رائع ويشرفني أن أنضم لقاعة مشاهير الاتحاد التي تضم العديد من الأسماء الكبيرة. لم أعتد الشعور بالفخر في حياتي، ولكنني فخور جدًا حقًا بهذا التكريم المميز".