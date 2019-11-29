 السكان الأصليون يتوافدون على بوجوتا للمشاركة في احتجاجات كولومبيا - بوابة الشروق
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السكان الأصليون يتوافدون على بوجوتا للمشاركة في احتجاجات كولومبيا

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:19 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:19 م

تستعد العاصمة الكولومبية اليوم الجمعة لتاسع يوم من المظاهرات للضغط على الحكومة لبدء محادثات بشأن إلغاء الإصلاحات الاقتصادية.

ووصل أكثر من مئة شخص من السكان الأصليين الذين جاءوا من مناطق أخرى للانضمام للمسيرات التي دعا إليها الطلاب والمدافعون عن البيئة وغيرهما من الجماعات في أجزاء مختلفة في بوجوتا.

تراجع عدد المتظاهرين منذ اليوم الأول الذي حل في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما تظاهر ما يقدر بـ250 ألف شخص عبر البلاد.

جرى تنظيم مظاهرات عبر البلاد أيضا يوم الأربعاء ومن المقرر تنظيم تظاهرات جديدة في الرابع من كانون أول/ديسمبر.

ويعلن المتظاهرون عن مجموعة واسعة من المطالب من بينها إلغاء الخطط الحكومية المزعومة لإصلاح نظم العمل والتقاعد، وزيادة التمويل للتعليم وإنهاء قتل المئات من القادة المجتمعيين وتشديد التدابير لحماية البيئة.

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