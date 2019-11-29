موسكو تعتقل جاسوسة روسية تعمل لصالح أوكرانيا في القرم

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قالت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الجمعة، إنه جرى إلقاء القبض على امرأة روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت تتجسس لصالح أوكرانيا.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الرسمية إن محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها لمدة شهرين خلال إعداد الإجراءات القانونية.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان إن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت" المشتبه بها، وهي مواطنة روسية.

وجاء في البيان أن المرأة "جمعت عمدا معلومات عسكرية سرية" لتقديمها لأوكرانيا. وتورطت المرأة في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى عشرين عاما.

واحتلت روسيا شبه الجزيرة القرم وضمتها إليها قبل خمسة أعوام انتقاما من أوكرانيا التي أطاحت برئيسها الموالي لموسكو في تحول سياسي صوب الغرب.

وأدى ضم موسكو للقرم واندلاع تمرد موال لروسيا في منطقتين أخريين بشرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، إلى تراجع مستوى العلاقات بين الدولتين السوفيتيين السابقتين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.