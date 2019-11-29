المقاولون العرب يبحث عن الصدارة في مواجهة الجونة

يستضيف فريق المقاولون العرب نطيره الجونة في الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر.

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم في المركز الثالث برصيد 10 نقاط من خمس مباريات بواقع 3 انتصارات وفوز وتعادل، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي، صاحب الصدارة، فيما يدخل الجونة المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات فقط بواقع فوز وحيد وتعادل و3 هزائم.

ويعسى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أملًا في التربع على صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت لحين عودة الأهلي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز من الكونفدرالية، مع العلم أن الأهلي خاض عدد مباريات أقل من الفريقين.

يدخل ذئاب الجبل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في أولى مباريات الفريقين بعد فترة التوقف الدولي التي امتدت لقرابة الشهر.

على الجانب الأخر يدخل الجونة المباراة بهدف تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي، على ملعبه ووسط جماهيره، برباعية نظيفة، في الجولة الماضية، أملًا في تحقيق الفوز الثاني له في المسابقة، بعد الانتصار الوحيد الذي حققه على حساب مصر المقاصة، وكان ضمن منافسات الجولة الثالثة، وجاء بهدف وحيد سجله حسني فتحي، لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه.