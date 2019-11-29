الآلاف يتظاهرون في برلين من أجل حماية المناخ

بمناسبة الاحتجاجات العالمية من أجل حماية المناخ، تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الجمعة، أمام بوابة براندنبورج التاريخية في برلين.

ويلبي المتظاهرون بذلك دعوة لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، التي تطالب بـ"بداية جديدة" في سياسة المناخ في ألمانيا.

وترى الحركة أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لا تكفي لتحقيق الهدف العالمي بالحد من زيادة احترار الأرض عند 5ر1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

ومن المخطط انطلاق مسيرة حاشدة من بوابة براندنبورج إلى الحي الحكومي، ثم العودة مجددا إلى براندنبورج.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن نحو 50 ألف شخص سجلوا مشاركتهم في هذه المظاهرة.