ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال نوفمبر

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أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت خلال نوفمبر الجاري.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا بنسبة سنوية وصلت إلى 4ر0% في نوفمبر الجاري، مقابل زيادة نسبتها 2ر0% في أكتوبر.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0%.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة بنسبة 1% في نوفمبر مقابل 7ر0% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم حسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الخاص بالاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر0%، مقابل 2ر0% في الشهر السابق.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر0%.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المنسق بنسبة 1ر0% في نوفمبر.