ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال نوفمبر

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت خلال نوفمبر الجاري.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا بنسبة سنوية وصلت إلى 4ر0% في نوفمبر الجاري، مقابل زيادة نسبتها 2ر0% في أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0%.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة بنسبة 1% في نوفمبر مقابل 7ر0% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في نوفمبر.
وارتفع معدل التضخم حسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الخاص بالاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر0%، مقابل 2ر0% في الشهر السابق.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر0%.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المنسق بنسبة 1ر0% في نوفمبر.