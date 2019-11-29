 ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال نوفمبر - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال نوفمبر

علم إيطاليا
علم إيطاليا
روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 3:22 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 3:22 م

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت خلال نوفمبر الجاري.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا بنسبة سنوية وصلت إلى 4ر0% في نوفمبر الجاري، مقابل زيادة نسبتها 2ر0% في أكتوبر.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0%.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة بنسبة 1% في نوفمبر مقابل 7ر0% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم حسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الخاص بالاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر0%، مقابل 2ر0% في الشهر السابق.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر0%.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المنسق بنسبة 1ر0% في نوفمبر.


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