ليفربول يعلن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الاستشارية لزيادة سعة مدرج أنفيلد

دشن ليفربول المرحلة الأولى من حملته لاستشارة المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال والمشجعين وأصحاب الأسهم بخصوص مقترح زيادة سعة مدرج آنفيلد رود.

ويهدف المشروع إلى زيادة السعة الإجمالية لملعب آنفيلد ليستوعب عددًا أكبر من جماهير ليفربول التي تحتشد في قلعة الريدز التاريخية في قلب المدينة في كل المباريات لمشاهدة فريقها المفضل.

ومن المقرر أن ينظم النادي عددًا من الفعاليات لمناقشة الخطط الأولية لزيادة سعة مدرج آنفيلد رود، والتي ستكون بدايتها اليوم في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في "مقهى الكوب" في آنفيلد.

جدير بالذكر أن الخطط الموضوعة لزيادة سعة المدرج التاريخي لا تزال في مراحلها الأولية، وبينما يؤكد النادي على التزامه بإيجاد أفضل حل لزيادة سعة المدرج، من المنتظر أن تساعد هذه الحملة الاستشارية إدارة النادي في وضع تصور أخير لبدء تنفيذ المشروع لاحقًا، والذي يهدف لإضافة 7000 مقعد جديد لمعقل الريدز، ليتسع لأكثر من 61 ألف متفرج.

من جانبه، تحدث أندي هيوز، المدير التنفيذي لليفربول، عن المشروع وقال: "إذا أردنا أن نمضي قدمًا في مشروعنا لزيادة سعة الملعب، فعلينا التحرك في ثلاث اتجاهات. أولًا، يجب أن نحصل على موافقة المواطنين وأصحاب الأعمال وهيئات المجتمع على تنفيذ المشروع".

"ثانيًا، علينا التأكد من وجود نموذج اقتصادي يتماشى مع قدراتنا التمويلية لتنفيذ المشروع على النحو الذي يرضينا ويرضي مشجعينا، وثالثًا، يتعين علينا التأكد من قابلية التصور الذي سيتم وضعه للتنفيذ على أرض الواقع".

"نهدف إلى إضافة 7000 مقعد إلى مدرج آنفيلد رود. سنبدأ المرحلة الأولى من الحملة الاستشارية الآن، وسنقدم المزيد من التفاصيل حول الخطة المقترحة في المرحلة الثانية أوائل العام القادم. هذه النقاشات تكتسب أهمية بالغة لأنها ستساعدنا في تحديد مدى قابلية المشروع للتنفيذ ووضع التصور الأنسب له".

وتتضمن الخطط المقترحة لتوسيع أنفيلد رود تصورًا يسمح للملعب باستضافة الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية الأخرى كمباريات كرة القدم الأمريكية. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من النقاشات حتى يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية بداية العام القادم.

للتعرف على أكبر عدد من الآراء والمقترحات، يدعو النادي المشجعين والمواطنين وأصحاب الأعمال وهيئات المجتمع لحضور هذه الفعاليات في "مقهى الكوب" اليوم ابتداءً من السابعة وحتى الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر في نفس التوقيت ويوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

علاوة على ذلك، سيتم تخصيص حجرة خاصة للمشروع في ساحة انتظار السيارات في آنفيلد رود غدًا، والتي ستكون مفتوحة أمام الجماهير من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالتزامن مع مباراة الريدز ضد برايتون، ويوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة مساءً بالتزامن مع مباراة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.