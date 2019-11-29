صحيفة لبنانية: سياسات التنكر لدور العرب في مساعدة لبنان لم تعد تجدي نفعا أمام الانهيار

اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بدعم عربي على صعيد المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، تقطع بأن "كل سياسات التنكّر لدور العرب في مساعدة لبنان، وتغليب أجندة سلخه عن بني جلدته وبيئته العربية الحاضنة، لم تعد تجدي نفعا أمام واقع الانهيار المتسارع اقتصاديا وماليا". على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة - "دخل الموفد العربي السفير حسام زكي إلى قصر بعبدا حاملا رسالة دعم ومؤازرة للبنان، ورغبة في المساعدة للخروج من أزمته، فخرج من القصر برسالة مناشدة واستغاثة ببيت المال العربي".

وأضافت: "وعندما يحصحص الحق لا ملجأ ولا سند إلا العرب كما كانت الحال على مر الأزمات التاريخية التي مر بها اللبنانيون، منذ زمن الاقتتال الأهلي وصولا إلى حروب إسرائيل التدميرية وآخرها وأشهرها حرب يوليو 2006 التي سرعان ما أطفأت مليارات العرب وودائعهم خسائرها".

وشددت الصحيفة على أن الأمل يبقى أن يمنح العرب "جرعة أكسيجين" للبنان، تقيه الاختناق الاقتصادي، انطلاقا من الحرص عليه كبلد مهم ومؤسس في المنظومة العربية وأن تطوراته تهم العرب لما لها من تبعات وارتدادات إقليمية.

وتابعت: "يبقى هذا الأمل، وإذا كان صحيحا أن المجتمع العربي اليوم غير المجتمع العربي أمس بعدما ذاق الأمرّين جراء سياسات حزب الله في الإقليم التي بلغت مستوى تهديد الأمن القومي العربي والتدخل في شئون الدول العربية الداخلية، وإذا كان صحيحا أيضا أن رئيس الجمهورية بمواقفه وسياسته لا ينفك يؤكد أنه في خندق الحلف الاستراتيجي مع الحزب".

وكان السفير حسام زكي قد أجرى أمس سلسلة من اللقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى جانب لقاءات أخرى مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ورؤساء وزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وكبار السياسيين اللبنانيين، مؤكدا دعم الجامعة العربية للبنان والتضامن معه والرغبة في مساعدته في كافة المجالات حتى يمكن الخروج من الأزمة السياسية وتجاوز المخاطر الاقتصادية التي تشهدها البلاد.