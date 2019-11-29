مشاركة نجوم أغاني «الهب هوب» في حفل الدرعية التاريخي السعودي

انضم نجوم أغاني الـ"هب هوب" أشر وكريس براون وإيكون الى قائمة المغنين في حفل الدرعية التاريخي ، بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، كجزء من قائمة عملاقة من النجوم المشاركين في مهرجان الدرعية الموسيقي.

وقال بيان رسمي وزع في الرياض، اليوم الجمعة، إن المغنيين سيقدمون الحفل الغنائي يوم 6 ديسمبر وهو ضمن مجموعة من الحفلات على قائمة مهرجان الدرعية الموسيقي التي تضيف المتعة للأحداث الرياضية العالمية في موسم الدرعية.

وتمثل هذه الحفلة أول فرصة لأشر ليقدم لجماهيره ومحبيه عرضًا يضم أبرز أغانيه، مثل "بيرن" لاف ان زس كلوب" ونو ليمت "و ياه" وفقا للبيان.

أما النجمان كريس براون وإيكون فستمثل هذه الحفلة بالنسبة لهما ثاني زيارة لهما إلى المملكة هذا العام، والتي أدى فيها المغني الأمريكي أفضل أغانيه للجماهير في شهر يوليو الماضي.

وقال البيان "يمكن حضور الحفلة من خلال الحصول على تذاكر خاصة بالحفلة أو من خلال شراء تذاكر النزال (الملاكمة العالمي) يوم 7 ديسمبر والتي تتيح لحاملها حضور الحفل الغنائي مجانًا. علما بأن تذاكر النزال والحفلة تقارب على النفاد؛ لكن ما زالت متوافرة على الموقع الإلكتروني.

وباع أشر أكثر من 75 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من الجوائز والأوسمة بما في ذلك ثماني جوائز جرامي و18بيلبورد ميوزيك.

إما النجم كريس براون، فقد باع أكثر من 140 مليون البوم في جميع أنحاء العالم وهو واحد من أكثر الفنانين عالمياً من حيث عدد المبيعات، وسجل حتى الآن تعاونه الأخير مع دراك e في أغنية "نو جايدنس " أكثر من 125 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أما إيكون فهو أول فنان منفرد يحصل على المركزين الأول والثاني في وقت واحد على لائحة بيلبورد هيت 100 على مرتين، ولديه أربع أغان معتمدة على أنها تربل بلاتنيوم و وثلاث أغان معتمدة على أنها دوبل لاتنيوم وأكثر من عشر أغان معتمدة على أنها بلاتنيوم وأكثر من عشر أغان معتمدة كجولد في المبيعات الرقمية.

وموسم الدرعية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، هو احتفال رياضي ترفيهي يمتد لشهر كامل من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي تهدف لاجتذاب الزوار من جميع أنحاء العالم للمملكة، ‏بدءًا من بطولة الفورمولا إي، وكأس الدرعية التنس التي تشهد مشاركة ‏8 من أشهر اللاعبين الرجال على مستوى العالم، وبطولة الفروسية التي ستؤهل الفائزين فيها لأولمبياد طوكيو العام ‏‏المقبل.

هذا ويستضيف موسم الدرعية حفلات ‏غنائية لعدد من أشهر الأسماء العالمية في عالم الفن والغناء وذلك ضمن مهرجان الدرعية للموسيقى،‏ فضلًا عن الاحتفالات الثقافية، وتجارب الطعام وتجارة التجزئة، و"واحة الدرعية" المذهلة، وهي مركز ترفيهي وفن عملاق مع المتعة لجميع أفراد العائلة.

وسوف تكون منطقة البجيري في الدرعية مركزًا للأزياء الراقية والتجزئة، وأفضل المطاعم في المملكة العربية السعودية. وستنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية وجولات سياحية في منطقة الطريف الرائعة والجميلة المدرجة على قائمة التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ستتوفر التذاكر لجميع منافسات وحفلات وفعاليات موسم الدرعية على الإنترنت على الموقع الإلكتروني.