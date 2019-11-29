متظاهرون عراقيون يطوقون قيادة شرطة الناصرية ويتأهبون لإحراقها

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين ناقمين غالبيتهم من أهالي قتلى الاضطرابات الأمنية أحاطوا، اليوم الجمعة، بمبنى قيادة شرطة ذي قار تاهبأ لاحراقها في ظل انفلات أمني غير مسبوق.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن مدينة الناصرية تعيش الآن حالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة بسبب غياب السلطة المحلية وقوات الامن والشرطة ، فيما يحاول المئات من المتظاهرين، وغالبيتهم من عوائل ضحايا الاضطرابات الأمنية التي وقعت أمس، إحراق مبنى قيادة شرطة ذي قار ثارا لابنائهم".

وأوضح الشهود "حصلنا على معلومات بأن قيادة الشرطة ابلغت المتظاهرين بضرورة الابتعاد وأنها لم تتورط في الاضطرابات التي وقعت امس وأن قوات خاصة قدمت من بغداد لقمع المتظاهرين بدعم من الحكومة العراقية".

وذكر الشهود أن مدينة الناصرية تعيش حاليا حالة من الغليان الشعبي وإحراق الإطارات وسيطرة المتظاهرين على التقاطعات المرورية والجسور وسماع أصوات سيارات الإسعاف، بدون تدخل من القوات الأمنية.

وحمل المتظاهرون الحكومة العراقية بما يجري حاليا من فقدان للأمن بعد أن سحبت قواتها وغادرت المدينة بعد أن خلفت ورائها 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا حالة عدد منهم خطرة.

كان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث التي وقعت بالمحافظة أمس الخميس.