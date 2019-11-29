مظاهرات فى النمسا للمطالبة بحماية المناخ ورفض الجمعة السوداء للتسوق

خرجت اليوم رابع مظاهرة ضخمة فى العاصمة النمساوية فيينا من أجل المطالبة بجهود دولية أقوى لحماية المناخ ، وذلك بالتزامن مع "يوم الجمعة الأسود" المعروف بأنه أحد أقوى أيام التسوق في العالم.

وقالت مصادر اعلامية فى فيينا اليوم الجمعة أن الاحتجاجات الجماهيرية سادت فى النمسا مع جميع أنحاء العالم من أجل حماية أفضل للمناخ ودعم الحركات المناصرة للبيئة ولمعارضة يوم "الجمعة الأسود" والذي يتم استغلال المستهلكين فيه من خلال عروض شرائية تجارية.

وأضافت المصادر أن المظاهرات حملت شعارات " احمي مستقبلك بالخروج من الوقود الاحفوري" و "الاحتباس الحراري خطر داهم" ، لافتة الى أن المظاهرات قادها الشباب وخرجت إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وقد كثفت الشرطة النمساوية جهودها لتأمين المظاهرات وأغلقت بعض الشوارع وأقامت الحواجز لمنع حدوث أعمال شغب خلال المظاهرة.