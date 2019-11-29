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القضاء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في اضطرابات ذي قار

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
بغداد - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:45 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:45 ص

صرح متحدث عراقي، اليوم الجمعة، بأن مجلس القضاء الاعلى في العراق شكل هيئة تحقيق في الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار /375كم جنوبي بغداد/.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "اللجنة شكلت من ثلاثة نواب لرئيس محكمة استئناف ذي قار".

وكانت الحكومة العراقية قررت إجراء تحقيق مع الفريق الركن جميل الشمري على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار وراح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 32 قتيلا وأكثر من 250 مصابا.


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