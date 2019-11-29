سفير فرنسا ببيروت: ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار في لبنان

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أكد سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه، التزام بلاده بالحفاظ على الاستقرار في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ظهر اليوم للسفير الفرنسي لدى لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية – في بيان لها – أن اللقاء تناول البحث في الاجتماع المرتقب لـ "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" والذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر المقبل، ويفتتحه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحضور ممثلين عن أعضاء المجموعة إضافة إلى دول الخليج .

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.