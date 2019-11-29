علاوي يدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة.

وقال علاوي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إنه، وبعد مضي شهرين على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من عنف مفرط طالما حذرنا من استمراره وما تسبب به من اراقة دماء أبرياء، نوضح للرأي العام أن قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها عادل عبد المهدي الا الجزء الأصغر ، وإن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في طبيعة وهيكلية العملية السياسية التي أصبحت مؤذية ومدمرة للعراق، وأدت الى شرذمته، واعتمدت التهميش والإقصاء والطائفية السياسية ، وارتهنت قراراتها الى القوى الخارجية الاقليمية ، وأدخلت مصير العراق بعد أن أضعفته الى لعبة الأمم".

وأضاف "لذا فان ما ينبغي عليه العمل اليوم هو تشكيل حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها التهيئة لإجراء انتخابات نزيهة مبكرة بمدة لا تتجاوز ٤ أو ٥ أشهر، واقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والأعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بالاضافة إلى محاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط في سفك الدم العراقي وتقديمهم الى محاكمات علنية، وتحرير القرار السيادي العراقي وضمان استقلاليته بعيداً عن التأثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف أو ذاك".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.