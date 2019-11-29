النجم الساحلي يبيع 15 ألف تذكرة لمباراته أمام الأهلي

أكد قيس عاشور، المتحدث باسم نادي النجم الساحلي، أن لجنة التنظيم نجحت في بيع 15 ألف تذكرة لمباراة الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على النجم الساحلي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب رادس بتونس.

وقال عاشور، خلال تصريحات التلفزيونية، مساء أمس الخميس، عبر قناة "القاهرة والناس": "برغم ما بذلته لجنة التنظيم من مجهودات من توافر مناطق طرح التذاكر بأغلب المدن الساحلية، إلا أن توافد الجماهير ضعيف جدًا".

وأوضح: "وزارة الداخلية التونسية وافقت على حضور 30 ألف متفرج بينما سعة ملعب رادس 60 ألف، ونجحنا في بيع أكثر من 15 ألف تذكرة تقريبا".

وتابع: "نعول على جماهيرنا في شراء باقي التذاكر قبل ساعات من موعد المباراة".