«إيرباص» تعتزم إنتاج أول طائرة ركاب منخفضة الانبعاثات بحلول 2035

قال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، إن الشركة تعتزم تصنيع أول طائرة ركاب منخفضة الانبعاثات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الطائرات قد يبدأ التحليق في الأجواء بحلول عام 2035.

وأضاف فوري أن عملية استخدام التكنولوجيا الضرورية لتحقيق هذا الهدف لا تزال في مراحلها الأولية.

وأكد أنه من الممكن أن تعمل هذه الطائرة باستخدام محركات كهربائية هجين أو باستخدام الهيدروجين أو الوقود المحايد للمناخ.

وتابع فيوري: "الطريق معقدة للغاية".

وتسهم حركة النقل الجوي بحوالي 5ر2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.

وأوضح فيوري أن إيرباص تدرك مسؤوليتها وإنها تمكنت من خفض استهلاك الوقود لكل مسافر بشكل كبير عن السابق باستخدام طائرة أخف وزنا ومحركات أكثر قوة، حيث أن "الطيران صديق البيئة هو أهم أولوياتنا".