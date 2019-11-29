دراسة: نسبة الانتحار بين العسكريين السابقين الأعلى بين الأستراليين

كشفت دراسة جديدة نشرت اليوم الجمعة أن معدل الانتحار بين العسكريين السابقين في أستراليا الأعلى بين عامة السكان في البلاد.

وذكر تقرير المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية أن معدل الانتحار بين الرجال العسكريين السابقين خلال الفترة بين عامي 2002 و 2017 كان أعلى بنسبة 18 بالمئة من باقي الرجال الأستراليين.

وقال مايكل فورست المتحدث باسم المعهد "خلال الفترة بين عام 2001 و عام 2017، كان هناك 419 حالة انتحار بين العسكريين في الخدمة والاحتياط وأفراد الدفاع السابقين المعاصرين".

وكانت معدلات الانتحار بين المجندات السابقات أعلى أيضا من غيرهن من النساء، ولكنها كانت أقل من معدل الرجال.

كما كانت حالات الانتحار مرتفعة بشكل صارخ خاصة بين العسكريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بمن فيهم أولئك الذين خدموا في أفغانستان.

كما ذكرت الدراسة أن 20 بالمئة من العسكريين السابقين وصف الأطباء لهم تناول مضادات الاكتئاب مقارنة بـ 15 بالمئة بين عامة السكان.

ومع ذلك، كانت حالات الانتحار بين الأفراد العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة أقل من عموم السكان، ووجدت الدراسة أن معدل التشرد بين العسكريين السابقين أقل.

وتم إعداد التقرير بتكليف من وزارة الدفاع الأسترالية بعد ضغوط من جماعات من قدامى المحاربين قالت إن هناك حاجة إلى بذل المزيد لمساعدة الأفراد بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.

وقاومت الحكومة الدعوات لتشكيل هيئة ملكية لتقديم المساعدة لقدامى المحاربين وإعادة دمجهم في العالم المدني.

قال وزير شؤون قدامى المحاربين دارين تشيستر اليوم الجمعة إن العدد الوحيد المقبول لحالات الانتحار بين قدامى المحاربين هو صفر.