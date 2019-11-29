بلومبرج: سريلانكا تُرجئ خططها لإصدار سندات بالين الياباني

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن إندراجيت كوماراسوامي ، محافظ البنك المركزي في سريلانكا القول إن بلاده تتجه إلى إرجاء خططها لإصدار سندات "ساموراي"، مقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار، حيث تقوم الحكومة الجديدة بمراجعة برنامج التمويل الخاص بالجزيرة.

وكانت سريلانكا تعتزم بيع السندات في ديسمبر المقبل، ولكن ذلك قد يؤجل إلى يناير.

ووفقا للوكالة، من شأن التخفيضات الضريبية التي تعتزم حكومة سريلانكا تطبيقها تعزيز النمو، وتخفيف حدة التضخم على المدى القصير، ولكن من المهم أيضا تصميم حزمة التحفيز "داخل إطار مستقر لتجنب حدوث نمو بسرعة زائدة عن الحاجة، مما يشكل تحديا أمام ديناميكيات الديون."

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم بنهاية العام الجاري إلى الحد الأقصى لتقديرات الحكومة، وهي 4% إلى 6%، قبل أن يحدث تراجع إلى حوال نصف هذا المعدل بحلول منتصف عام 2020.