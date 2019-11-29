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زيادة الوزن من الأمور المزعجة خلال فصل الشتاء، بسبب ملابس الطقس البارد، التي تزيد من حجم الجسم وتصبح غير محببة عندما يكون الوزن غير مثالي بجانب أن الجسم يكتسب دهون زائدة في الشتاء لشعور الكثير بالخمول وتناول مشروبات الشيكولاته الساخنة للحصول على الدفء، ولكن هذا الشئ له حلول سهلة لها القدرة على إخفاء السمنة في ملابس الشتاء.

ويوجد بعض النصائح التي تجعل ملابس الشتاء تخفي الوزن الزائد قدر الإمكان بدلًا من إبرازه وتعتمد أغلبها على اختيار ألوان معينة، ذكرها موقع "aol"، وهي:

1- وضع حزام الخصر من الأمور التي تشد البطن إلى حدًا ما وتجعل مظهر الجسم مقبول.

2- ارتداء ملابس داخلية خاصة بشد الجسم، فهذه الأشياء تضغط على الجسد وتقلل من ظهور الدهون الزائدة حينما يتم ارتداء الأزياء الشتوية.

3- التركيز على السترة الطويلة لأنها تمنح الجسم طول إضافي وبالتالي لا يكون الوزن الزائد بارز بدرجة كبيرة.

4- اختيار الملابس الفضفاضة ولكن ليست الواسعة، لأن الفضفاض ماهر في إخفاء الوزن إلى حدًا ما.

5- ارتداء المجوهرات البراقة الضخمة لأن هذه الأشياء تجعل شكل الجسم جذاب ومتناسق وتلفت الانتباه عن الوزن الزائد.

6- اختيار البنطال الجينز المناسب للوزن بالضبط وليس الواسع، لأن الجينز يحد من ظهور الوزن وقادر على السيطرة على حجم الجسم إلى حدًا ما وبالتالي سيجعل المظهر مقبول.

7- التركيز على ارتداء اللون الأسود في الأماكن المليئة بالوزن بالجسم لأنها تخفي الوزن وتجعل الجسم متناسق.

8- ارتداء الملابس التي تحتوي على رسومات جذابة لأنها تلفت النظر إلى الأزياء أكثر من الجسم وتمنحه إطلالة جيدة.

9- إذا كان الوزن الزائد مركز في منطقة الصدر والخصر، فالأفضل أن تحتوي الملابس على خطوط سوداء من الجانبين لإخفاء حجم الجسم قدر الإمكان.